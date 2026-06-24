Max Pezzali omaggia la Lazio: dalla maglia di Mihajlovic alle immagini dei grandi ex
In un Olimpico sold out per la prima delle due date nella capitale di Max Pezzali, l'artista ha dedicato un momento anche al calcio romano, portando sul palco le maglie di Mihajlovic e Totti nel corso l'esecuzione de "Gli anni".
Lazio, il tributo di Pezzali
Un omaggio che non si è fermato a quel momento. Sugli schermi dello stadio sono state proiettate anche le immagini di alcuni dei protagonisti che hanno scritto la storia della Lazio, oltre che della Roma e altre squadre italiane, tra cui Signori, Nesta, Mihajlovic, Protti, senza la maglia biancoceleste, Re Cecconi, Gascoigne, Chinaglia e Di Canio. Un tributo di un'epoca indimenticabile per la Lazio.