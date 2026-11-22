Isaksen, Lazio: un club di Premier punta all’esterno per gennaio
Il danese, presenza abituale nella formazione biancoceleste prima in Serie A, ha collezionato quattro gol e due assist.
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Il Newcastle United è in corsa per acquistare Gustav Isaksen, esterno della Lazio, nel mercato invernale. Secondo quanto riportato da TEAMTalk, Sul danese c’è anche l’interesse di altri tre club inglesi, .
Isaksen nella Lazio prima in Serie A
Il nazionale danese ha 25 anni ed è una presenza abituale nella formazione biancoceleste, prima in Serie A. Ha collezionato quattro gol e due assist.
Il contratto verso gli ultimi 18 mesi
Il contratto di Isaksen si avvicina agli ultimi 18 mesi. L’interesse del Newcastle riguarda la finestra di mercato invernale.