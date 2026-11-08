La Lazio Primavera vince sul campo del Cagliari: Sulejmani decisivo al 90'

Mentre al Maradona, la Lazio di Gennaro Gattuso pareggiava sul campo del Napoli, i giovani biancocelesti di Punzi hanno guadagnato 3 punti fondamentali.

La gara

La Lazio Primavera reduce dalla vittoria contro il Sassuolo nella scorsa giornata va a far visita ad un Cagliari reduce da tre vittorie consecutive considerando tutte le competizioni.

Nel primo tempo la Lazio va a più riprese vicino al vantaggio con il portiere del Cagliari che in più di un'occasione è costretto a metterci i guantoni, ma l'occasione principale è sui piedi di Ferrante, che si vede negare la gioia del gol dalla traversa. Nella ripresa è il portiere del Cagliari, Vincenzo Sarno, a prendersi la scena sfoderando diverse parate di pregevolissima fattura. A rompere la parità ci pensa, però, il subentrato Flavio Sulejmani, che al 90' grazie ad una bella girata in area buca la porta rossoblù e regala i tre punti alla Lazio.

La classifica

Vittoria importantissima per i biancocelesti che con i tre punti conquistati sul campo del Cagliari si colloca al terzo posto a pari punti con il Bologna a -2 dal secondo posto e -3 dal primato con 3 punti di vantaggio sul settimo posto, che vale l'esclusione dai playoff.