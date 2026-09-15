Inchiesta Lazio, Banca del Fucino rompe il silenzio: “Pronti a tutelarci in ogni sede”

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 set - Banca del Fucino precisa che non c'e' "nessun rapporto con la S.S. Lazio, nessun coinvolgimento nell'inchiesta" in relazione alle notizie diffuse oggi dagli organi di informazione sulle perquisizioni disposte dalla Procura della Repubblica di Roma nell'ambito dell'indagine per manipolazione di mercato sui titoli della S.S. Lazio. "La banca - precisa la nota - non e' indagata e non e' destinataria di alcun provvedimento. Banca del Fucino esprime piena fiducia nell'operato del presidente Mauro Masi e dell'amministratore delegato Francesco Maiolini, sicura che gli accertamenti in corso ne confermeranno la correttezza. Si intende comunque precisare che Banca del Fucino non ha mai finanziato, direttamente o indirettamente, alcuna iniziativa, campagna o attivita' riconducibile alle vicende oggetto dell'indagine, ne' alcuna iniziativa lesiva degli interessi della S.S. Lazio, dei suoi azionisti e dei suoi vertici. La banca, inoltre, non detiene azioni della S.S. Lazio., non ha mai ricevuto alcun mandato per l'acquisto della societa' o di sue partecipazioni e non ha mai svolto attivita' di advisory per soggetti a qualunque titolo interessati alla stessa".

Banca del Fucino "ha piena fiducia nell'operato della magistratura, assicura ogni collaborazione utile all'accertamento dei fatti e conferma che la propria operativita' prosegue con assoluta regolarita', nel pieno rispetto della normativa di vigilanza e a tutela dei propri clienti, dipendenti e azionisti."La banca si riserva di tutelare la propria reputazione e i propri interessi in ogni sede nei confronti di ricostruzioni distorte e lesive".