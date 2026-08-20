Calciomercato Lazio, accordato raggiunto per Sutalo: presto l'arrivo nella Capitale

Fabrizio Romano e Alfredo Pedullà si sono espressi riguardo i progressi inerenti alla trattativa tra il club biancoceleste e il difensore Sutalo

Michelle De Angelis /
Photo by Robert Cianflone/Getty Images via onefootball
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Con il calciomercato estivo che sta per chiudere i battenti, il club biancoceleste ha raggiunto l'accordo con l'Ajax per il difensore Josip Sutalo che, come riportato da Alfredo Pedullà dovrebbe arrivare domani nella Capitale con la formula di prestito di 3 milioni, una clausola di acquisto di 7,5 e il 10% della futura rivendita che andrà nelle tasche del club olandese. 

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Il post di Fabrizio Romano 

La news di Alfredo Pedullà 

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