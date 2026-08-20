Calciomercato Lazio, visite mediche negative per Bamba Dieng: saltato l'acquisto

Arrivato nella Capitale ieri sera con la speranza di unirsi presto al resto della rosa biancoceleste, Bamba Dieng è stato fermato dall'esito delle visite mediche. In merito a ciò si è espresso l'esperto Alfredo Pedullà sui propri social.

Il post di Pedullà

Bamba Dieng: la Lazio avrebbe dovuto saperlo prima, sta scoprendo ora i problemi fisici. Sempre in differita. Il retroscena: su Dieng due club europei avevano frenato per le sue condizioni fisiche. E neanche lo avevano convocato. Strano che un attaccante giovane e reduce da una buona stagione (classe 2000) restasse a spasso. Da Frattesi a Dieng: la Lazio colleziona perle di totale improvvisazione. Dentro un vuoto pneumatico più vuoto dello stadio.

La ricostruzione

A fine luglio, il passaggio di Bamba Dieng all'Amed FK, club neopromosso nella Süper Lig turca, sembrava ormai a un passo, ma la trattativa è saltata all'ultimo. Le motivazioni dietro lo stop sono state contrastanti: mentre alcune voci parlavano di presunti problemi a un ginocchio, altre ricostruzioni hanno attribuito lo stop al mancato accordo economico. Adesso, l'esito negativo delle visite mediche ha messo fine alla speranza del club biancoceleste di far arrivare il calciatore nella rosa guidata dal mister Gattuso.