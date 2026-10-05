Nations League | Italia-Turchia, le formazioni ufficiali: ampio turnover per Mancini
In attesa della prossima pausa per gli impegni delle nazionale, in programma il prossimo novembre, l'Italia scende in campo per l'ultima gara di ottobre di Nations League. Per la quarta giornata della competizione, gli Azzurri affronteranno questa sera allo stadio Dall'Ara di Bologna la Turchia di Montella, reduce da tre sconfitte consecutive. Di seguito le scelte di formazione di Mancini per la sfida di ritorno contro i turchi.
Le formazioni ufficiali degli Azzurri: 9 cambi per Mancini
Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Maldini. Ct: Roberto Mancini.
Le scelte di Montella
Turchia (3-4-2-1): Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Ferdi Kadıoğlu, Aral Şimşir. Ct: Vincenzo Montella