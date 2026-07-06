Lazio, il club cerca un mediatore: dopo il "no" di Peruzzi, spunta Lulic. Il parere di Schira

La settimana che conduce al raduno della squadra è decisiva per capire come Lotito intenda muoversi per ricucire il rapporto con l’ambiente, soprattutto in vista dell'avvicinarsi dell'apertura della campagna abbonamenti.

L'obiettivo Lulic

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, dopo il tentativo fallito per riportare in società Angelo Peruzzi, il club sta valutando seriamente di puntare su un altro grande idolo della tifoseria: Senad Lulic. L’obiettivo del gestore è inserire una figura che faccia da collante tra società, spogliatoio e il nuovo tecnico Gennaro Gattuso, coprendo quel vuoto lasciato libero proprio dalle dimissioni di Peruzzi nel 2021.

Il post di Schira