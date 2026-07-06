Lazio, il club cerca un mediatore: dopo il "no" di Peruzzi, spunta Lulic. Il parere di Schira
Dopo il no di Peruzzi, la dirigenza sta cercando di convincere Senad Lulic ad occupare un posto nella dirigenza, ecco i dettagli e la rivelazione di Schira
La settimana che conduce al raduno della squadra è decisiva per capire come Lotito intenda muoversi per ricucire il rapporto con l’ambiente, soprattutto in vista dell'avvicinarsi dell'apertura della campagna abbonamenti.
L'obiettivo Lulic
Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, dopo il tentativo fallito per riportare in società Angelo Peruzzi, il club sta valutando seriamente di puntare su un altro grande idolo della tifoseria: Senad Lulic. L’obiettivo del gestore è inserire una figura che faccia da collante tra società, spogliatoio e il nuovo tecnico Gennaro Gattuso, coprendo quel vuoto lasciato libero proprio dalle dimissioni di Peruzzi nel 2021.