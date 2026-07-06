Lazio, rivoluzione a Formello: ritiro a porte aperte e gare visibili in tv

Con l'alta tensione tra la dirigenza e i tifosi e la campagna abbonamenti ai nastri di partenza, il club sta cercando di correre ai ripari con iniziative speciali per persuadere la tifoseria.

L'iniziativa a Formello

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, quest'anno il club ha deciso di non nascondersi: il ritiro si svolgerà al centro sportivo di Formello, precisamente dal 13 luglio, e per la prima volta i tifosi potranno seguire da vicino la preparazione. Oltre alla possibilità di vedere alcuni allenamenti dal vivo, la società ha promesso una copertura totale tramite i canali ufficiali, trasmettendo tutto: dalle sedute in campo alle conferenze stampa. L'obiettivo è chiaro, ovvero riavvicinare la piazza in vista del debutto ufficiale in Coppa Italia contro il Mantova, previsto per il 16 agosto.

Un calendario tutto italiano

Il programma dei test estivi è ormai scritto e si giocherà tutto entro i confini nazionali. Si parte il 20 luglio contro la Primavera, per poi affrontare la Flaminia Civita Castellana il 26, l'Avellino di Nesta l'1 agosto, l'Ascoli il 2 e l'Ostiamare il 5. La chiusura sarà il 9 agosto contro il Frosinone al Benito Stirpe. Una scelta che non ha convinto in molti: per la prima volta dopo vent'anni non ci saranno avversarie internazionali, e il livello delle sfide sembra, sulla carta, troppo basso per capire davvero il valore della nuova Lazio di Gattuso.