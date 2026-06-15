Reggina, Pedullà: "Rizzetta si è tirato fuori. Ballarino aspetta Lotito…"
Come riportato dal Alfredo Pedullà, Matt Rizzeta si è tirato fuori dalla corsa per la Reggina. Antonino Ballarino attende ora il gruppo di Claudio Lotito
La situazione legata al futuro della Reggina continua ad essere spinosa e ci sono ancora tanti interrogativi sul futuro.
Rizzetta si chiama fuori, Ballarino attende il gruppo di Lotito
Come riportato dal Alfredo Pedullà, Matt Rizzeta si è tirato fuori dalla corsa per la Reggina come annunciato dallo stesso a ReggioTV. L'attuale guida degli amaranto Antonino Ballarino attende ora il gruppo di Claudio Lotito, dopo l'incontro di lunedì scorso.