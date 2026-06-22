Calciomercato Lazio, nuova chanche per Ratkov ma nel frattempo si tenta lo scambio Gila-Lucca

Il giovane Petar Ratkov, arrivato a gennaio per circa 13 milioni di euro, è chiamato a una stagione di svolta. Nonostante i soli 228 minuti collezionati finora, la società crede fermamente nel suo potenziale e nei numeri che lo hanno portato a Roma (12 gol in 29 presenze in Austria). La Lazio non intende rinunciare a lui, ma punta a costruire un reparto più profondo: l'obiettivo è affiancargli un profilo competitivo che aumenti la qualità dell'attacco, senza però oscurare la crescita del giovane serbo, che dovrà dimostrare il suo valore già a partire dal ritiro.

L'intreccio con il Napoli

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, per liberare spazio e risorse economiche in attacco, il club ha deciso di mettere in uscita Boulaye Dia. Il nome caldo per sostituirlo è quello di Lorenzo Lucca, profilo molto apprezzato da Gattuso. L'affare potrebbe diventare un vero e proprio intreccio di mercato con il Napoli: la trattativa, infatti, potrebbe coinvolgere Mario Gila, che piace agli azzurri e che potrebbe fare il percorso inverso, agevolando l'arrivo della punta in biancoceleste.

Strategie per l'attacco

La dirigenza sta cercando la formula giusta per accontentare le richieste tattiche di Gattuso senza stravolgere il progetto tecnico. Il tecnico biancoceleste ha espressamente chiesto un nuovo centravanti capace di garantire maggiore peso al reparto. La strategia è chiara: la Lazio punta a inserire un innesto di spessore che possa alternarsi con Ratkov, assicurando alla squadra una maggiore rotazione e imprevedibilità offensiva, essenziali per affrontare al meglio la nuova stagione.