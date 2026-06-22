Lazio, il malumore dei tifosi corre su Il Tempo: la satira pungente di Osho contro Lotito

Il Tempo continua a dare ampio spazio al malumore della tifoseria biancoceleste attraverso le rubriche "Agorà Lazio" e "Laziale alza la voce". Questi due spazi rappresentano ormai un punto di riferimento per i sostenitori della Lazio, offrendo una cassa di risonanza pubblica per le opinioni e l'insoddisfazione dei tifosi verso l'attuale gestione del club.

​L'ironia pungente di Osho

​A dare manforte alla contestazione arriva la satira graffiante di Osho. Nella sua ultima vignetta in prima pagina, l'autore gioca con i temi caldi dell'attualità politica, lo scambio di battute tra Donald Trump e Giorgia Meloni, intrecciandoli con le dinamiche interne della Lazio e la figura di Claudio Lotito.

​La battuta che diventa virale

Al centro della vignetta c'è Claudio Lotito, ritratto mentre confida al Ds Fabiani la sua singolare strategia: "Dopo quello che ha detto Trump ho deciso de boicottà gli USA. Quest'anno l'abbonamento alla Roma nun me lo faccio". Una battuta che, nello stile dell'ideatore, usa l'ironia per rappresentare il clima teso attorno alla dirigenza.