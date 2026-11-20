Francesco Rocca invita Claudio Lotito a candidarsi con Forza Italia alle comunali di Roma del 2027, per misurare il consenso che saprebbe raccogliere. Secondo quanto riportato da Lacapitale, Il presidente della Regione Lazio rivolge la sfida al senatore e presidente biancoceleste durante «Nexus – Visioni e strategie di sviluppo del territorio», la manifestazione in corso al Palacongressi di Fiuggi, come riferisce La Capitale. Rocca riassume così la sua proposta: «Lotito si candidi a Roma con Forza Italia, così vediamo quanti voti prende, forse qualcuno anche dai romanisti».

Rocca, tifoso della Lazio e da tempo critico verso la gestione societaria di Lotito, porta così il confronto anche sul piano politico. Le sue parole non sono un annuncio di candidatura da parte di Lotito né una proposta formalizzata dalla coalizione di centrodestra.

La richiesta a Tajani per le comunali di Roma

Il governatore chiama in causa il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, al quale dice di aver già prospettato una candidatura di Lotito nella Capitale. Collega l’ipotesi alla volontà del presidente della Lazio di proseguire la propria attività politica e al ritorno delle preferenze.

«Ho detto al presidente di Forza Italia Antonio Tajani: visto che Lotito si è innamorato della politica, vuole continuare ed è legittimo, e considerato che tornano le preferenze, dovrebbe candidarlo a Roma», afferma Rocca.

All’invito aggiunge una battuta sulla rivalità tra le due squadre romane: «Così vediamo quante ne prende, forse qualcuna anche dai romanisti». Il punto della sfida, per Rocca, è verificare i voti che Lotito otterrebbe attraverso una candidatura personale.

Rocca: Lotito misuri il proprio consenso

Il presidente della Regione lega la prova elettorale al ruolo che, a suo giudizio, la Lazio ha avuto nel percorso politico di Lotito. «Questo è il momento della verità per Lotito, per dimostrare che è lui un valore aggiunto per la politica, altrimenti è vero il contrario: è stata la Lazio a portarlo in Senato», sostiene.

Rocca insiste sull’opportunità di cominciare dalle amministrative romane con Forza Italia e richiama anche Reggio Calabria. «Oggi ha la possibilità di dimostrare che la Lazio ha portato tanti consensi a lui e al suo partito. È andato a Reggio Calabria? Si candidasse a Roma, accettasse la sfida, cominciasse già dalle comunali con Forza Italia e vediamo quanto è trascinatore di folle».

Le dichiarazioni si collocano nel confronto politico in vista delle elezioni capitoline del 2027. Restano, però, una sfida lanciata da Rocca a Lotito, non una candidatura annunciata dal presidente biancoceleste.

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