Galliani, ricorso Figc chiuso: dopo il Tfn resta il voto del 14 dicembre
Il senatore di FI rinuncia anche al ricorso nel merito contro la commissione per le candidature creata da Malagò.
Adriano Galliani rinuncia anche al ricorso nel merito contro la commissione per le candidature alle elezioni della Figc creata da Giovanni Malagò. La decisione, riferita da SportMediaset, chiude il caso in vista dell’assemblea elettiva fissata per il 14 dicembre.
La decisione del Tribunale federale nazionale
Il Tribunale federale nazionale (Tfn) aveva già dichiarato il «non luogo a provvedere» sul ricorso di Galliani. Il senatore di FI aveva infatti rinunciato all’istanza cautelare presentata contro la commissione.
La rinuncia al ricorso nel merito
Ora Galliani ha deciso di rinunciare anche al ricorso nel merito. Il passaggio segue quindi la precedente rinuncia alla richiesta cautelare e chiude definitivamente la vicenda relativa alla commissione per le candidature.