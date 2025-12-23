Matteo Moretto: “Nuno Tavares ai ferri corti con la Lazio, offerta dell'Al-Ittihad"

In casa Lazio la situazione legata a Nuno Tavares è diventata delicata. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto sul canale youtube di Fabrizio Romano, il terzino portoghese è ai ferri corti con l’ambiente biancoceleste e le parti stanno lavorando per trovare una soluzione che porti alla separazione, già nella finestra invernale o al massimo a fine stagione.

Sul giocatore ci sono contatti costanti con l’Al-Ittihad, club saudita allenato da Sérgio Conceição, una destinazione che Tavares avrebbe già approvato. Restano però da definire formula e condizioni economiche, nodo principale dell’operazione. La pista araba resta concreta e va seguita con attenzione nelle prossime settimane.

Andando a toccare un tema in casa Lazio, vi avevo raccontato di come Nuno Tavares fosse ai ferri corti con il mondo Lazio, le strade molto probabilmente si divideranno a gennaio. Le parti stanno cercando una soluzione affinché le strade si dividano, sicuramente serve una squadra interessata, serve un'offerta, servono delle condizioni perché questo accada, ma l'avventura di Nuno Tavares alla Lazio è prossima al termine, che sia gennaio che sia giugno, le parti stanno lavorando già per gennaio.

Nuno Tavares - Fraioli

L'interesse del club saudita Al-Ittihad

Vi voglio dire che ci sono dei contatti costanti tra l'entourage di Nuno Tavare e l'Al-Ittihad, squadra araba allenata da Sergio Conceiçao. Una squadra piena zeppa di calciatori portoghesi o comunque di quel tipo di orientamento. Nuno Tavares andrebbe volentieri all'Al-Ittihad, ha già detto di sì, però c'è un nodo legato alla formula e alle condizioni economiche di questo possibile affare. Sicuramente è una pista da seguire, è una pista di cui vi parleremo. Nuno Tavares in Arabia ci sono delle chance, vi aggiorneremo in merito.

Il video su YouTube delle parole di Matteo Moretto nel canale di Fabrizio Romano