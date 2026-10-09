Hysaj, sfumato il Bologna: dalla Spagna può arrivare una proposta

Per Elseid Hysaj è sfumata la possibilità di firmare con il Bologna. L’ex difensore della Lazio continua a cercare una squadra e potrebbe trovare una nuova opportunità in Spagna: l’Elche sarebbe pronto a presentargli una proposta contrattuale.

Perché Hysaj non è andato al Bologna

Hysaj, 32 anni, era in corsa con Matteo Darmian per un posto nella squadra emiliana. Il Bologna ha però scelto di rispettare la parola data nella scorsa settimana al polivalente difensore classe 1989, ex Inter. Darmian ha superato le visite mediche di rito e ha firmato un contratto annuale.

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L’Elche segue Hysaj: la situazione dopo la Lazio

Nazionale albanese classe 1994, Hysaj è senza contratto dallo scorso 30 giugno, quando è arrivato a scadenza il suo accordo con la Lazio. Più di una società spagnola lo tiene d’occhio, ma è soprattutto l’Elche a poter passare dalle valutazioni a una proposta. Al momento, il difensore proseguirà gli allenamenti individuali.

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