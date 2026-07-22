Lazio-Flaminia cambia sede: amichevole a porte chiuse, ecco dove vederla
La sfida contro la Flaminia si giocherà sul campo centrale di Formello: ecco il motivo e dove seguirla in diretta.
La Lazio ha ufficializzato un'importante modifica relativa alla prossima amichevole estiva. La sfida contro l'ASD Flaminia Civita Castellana, in programma domenica 26 luglio alle ore 18:00, non si disputerà più nella sede inizialmente prevista.
Il club biancoceleste ha comunicato che l'incontro verrà giocato sul campo centrale del Training Center di Formello. La decisione è stata presa a causa dei lavori attualmente in corso sul manto erboso dello stadio Mirko Fersini.
Di conseguenza, la partita sarà disputata a porte chiuse, senza la presenza del pubblico sugli spalti.
Perché Lazio-Flaminia si giocherà a Formello
La società biancoceleste ha spiegato che lo spostamento della sede è legato agli interventi sul terreno di gioco dello stadio Mirko Fersini. Per questo motivo l'amichevole contro la Flaminia si disputerà sul campo centrale del Training Center di Formello.
Dove vedere in diretta Lazio-Flaminia
Nonostante l'assenza del pubblico, i tifosi potranno seguire regolarmente la partita grazie a un'ampia copertura televisiva e streaming.
L'amichevole sarà infatti trasmessa in diretta su sslazio.it, sull'App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del club, oltre che su DAZN e Sportitalia.