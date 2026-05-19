Nazionali, i convocati del Portogallo: la scelta su Tavares
La lista dei 27 giocatori convocati dal commissario tecnico del Portogallo
Il commissario tecnico del Portogallo, Roberto Martínez, ha diramato la lista ufficiale dei 27 giocatori del Portogallo presenti per Mondiali del 2026, in programma dall'11 giugno al 19 luglio tra Stati Uniti, Canada e Messico.
Tavares assente
Tuttavia, nella lista non risulta la presenza del giocatore biancoceleste Nuno Tavares, complice una stagione davvero poco brillante e la preferenza per profili di maggiore esperienza e qualità per quel ruolo.
La lista dei convocati del Portogallo per il Mondiale 2026
Portieri: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP), Ricardo Velho (Genclerbirligi Ankara).
Difensori: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahce SK), João Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Tomás Araújo (SL Benfica).
Centrocampisti: Rúben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Maiorca), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).
Attaccanti: João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr).