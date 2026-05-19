Di Marzio svela: "Il Napoli e Sarri si sono già stretti la mano"

Gli ultimi aggiornamenti svelati da Gianluca Di Marzio a Sky Sport sul futuro del tecnico biancoceleste Maurizio Sarri e sulla possibilità sempre più concreta di un addio alla Lazio e di un ritorno al Napoli.

Il Napoli è pronto per stringere con Sarri, per quanto ci risulta si sono già stretti la mano, ma serviranno ulteriori passaggi e contatti. C'è l'Atalanta, al netto della presenza di Giuntoli, che sarà il nuovo ds della Dea, ma credo che Sarri abbia fatto capire che la priorità è il ritorno al Napoli, anche se terrei un minimo spiraglio per l'Atalanta.