Lazio-Mantova, Fabiani nel pre: "Gattuso ci ha portato ottimismo. Sul mercato…"
Ai microfoni di Mediaset nel pre-partita è intervenuto il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani
Ai microfoni di Mediaset nel pre-partita è intervenuto il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani.
Le parole del direttore sportivo Fabiani
Si riparte con l’intenzione di fare bene, abbiamo rinnovato qualcosa partendo dal mister, Gattuso ci ha portato una ventata di ottimismo.
Mercato?
Scherzando con Gattuso abbiamo detto che dovevamo fare attaccante e difensore e abbiamo chiuso con il centrocampista (ride n.d.r.). Ci sono giocatori che vogliono aspettare e altri che hanno altre ambizioni. Da qui alla fine faremo quello che ci siamo ripromessi di fare.
Gattuso?
L’abbiamo trovato più motivato di prima, era un combattente nato il suo soprannome è Ringhio. Ha portato grande entusiasmo e professionalità, ci appoggiamo molto a Rino.
Cessioni?
Non nascondo che ci sono tante richieste per alcuni dei nostri calciatori, è chiaro che su alcuni nimi c’è un veto a prescindere mentre altri possono rappresentare un’uscita, ma non è subordinata l’uscita all’entrata, bisogna muoversi con delle technality, cosa che abbiamo fatto con Frattesi.