Lazio-Mantova, Fabiani nel pre: "Gattuso ci ha portato ottimismo. Sul mercato…"

Ai microfoni di Mediaset nel pre-partita è intervenuto il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani.

Scherzando con Gattuso abbiamo detto che dovevamo fare attaccante e difensore e abbiamo chiuso con il centrocampista (ride n.d.r.). Ci sono giocatori che vogliono aspettare e altri che hanno altre ambizioni. Da qui alla fine faremo quello che ci siamo ripromessi di fare.