Le pagelle di Lazio-Mantova 0-2: serata horror all'Olimpico

Inizio di stagione da incubo della Lazio, che perde 0-2 in casa contro il Mantova non esprimendo di fatto gioco e lasciando praterie in difesa.

Le pagelle di Lazio-Mantova

Mandas - 5

Gli è richiesto tanto gioco con i piedi, ma non è il suo forte e si vede.

Marusic - 4.5

Ruocco gli scatta davanti e non lo segue. Spesso chiamato alla proiezione offensiva senza un reale riscontro in termini di efficacia. Partita condita anche da qualche errore tecnico.

Doekhi - 4.5

Non copre il taglio di Ruocco in occasione del gol addormentandosi in modo colpevole. Brutta prestazione quella del nuovo centrale biancoceleste.

Provstgaard - 5

Tante imprecisioni, spesso in ritardo in alcune chiusure. A più riprese è sembrato in affanno. Leggermente meglio del compagno di reparto, ma ampiamente insufficiente.

Pedraza - 4.5

Tanti, troppi, errori tecnici, il suo biglietto da visita all'Olimpico non è dei migliori. È lui il primo ad essere sostituito da Gattuso. Dal 63' Pellegrini: 5.5

Dele-Bashiru - 6

Sicuramente il più pimpante della Lazio nel primo tempo, qualche imprecisione tecnica nella ripresa, ma la sua prestazione rispetto ai compagni è sicuramente positiva. Dal 71' Frattesi: 5.5

Rovella - 5

Prova a costruire geometrie, ma è solo un tentativo, spesso chiamato a rincorrere e coprire i buchi tra difesa e centrocampo. Dal 78' Belahyane: SV

Taylor - 4.5

Poco all'interno del gioco, è ben lontano dal Taylor visto nella passata stagione

Cancellieri - 4

Ha tre occasioni nitide per fare gol, ma le fallisce tutte clamorosamente. Si muove e corre tanto, ma con il pallone tra i piedi la serata è da dimenticare. L'ammonizione è la ciliegina sulla torta di una partita negativa. Dal 78' Noslin: SV

Dia - 4.5

Non sfrutta dopo 3' un tap-in, che un centravanti di un determinato livello dovrebbe segnare, viene sempre a legare il gioco sguarnendo troppo l'area di rigore. Dal 71' Ratkov: 5.5

Zaccagni - 4.5

Mai realmente in partita, non crea occasioni nè i suoi compagni gliele creano, eccezion fatta per il colpo di testa al 90' che termina fuori. Subisce qualche fallo, ma nulla più.

La pagella di Gattuso

Voto: 4

Le difficoltà della stagione di per sé sono evidenti e vanno ben oltre l'aspetto tattico, ma la Lazio vista stasera, soprattutto quella del primo tempo, non sembra una squadra di calcio.