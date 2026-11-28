La Lazio vince anche a Torino! La squadra di Gattuso va avanti di due gol grazie a Provstgaard e Isaksen poi nel secondo tempo è brava a gestire un Torino rinfrancato dal gol di Adams.

Le pagelle di Torino-Lazio

Mandas - 7

Provvidenziale ad inizio partita su Simeone con una parata sensazionale. Bravo poi a evitare guai peggiori, mettendoci sempre i guantoni quando necessario.

Floriani Mussolini - 6

Paga qualcosa a livello difensivo nella sicurezza nell'uno contro uno, ma la sua è una partita solida e attenta. All'81° Lazzari S.V.

Doekhi - 6.5

Gioca semplice ed in modo attento. Rischia solo con una scivolata su Adams in area ma è fortunato.

Provstgaard - 7

Difensivamente toglie le castagne dal fuoco in più di un'occasione con interventi provvidenziali e poi il primo gol porta la sua firma con un bellissimo colpo di testa. Torino gli porta bene: dopo il gol alla Juventus eccone un altro ai Granata.

Pedraza - 6.5

Una delle sue migliori uscite, molto propositivo in spinta e a livello difensivo soffre poco.

Frattesi - 6.5

Sbaglia tanto nei primi 20', da quel punto di vista le sue statistiche nei passaggi riusciti sicuramente non sono buone, ma dopo una grande occasione con un colpo di testa si scuote e la sua prestazione va nettamente in crescendo.

Belahyane - 7

Continua il suo grande periodo di forma, recupera palloni in ogni parte del corpo, se aggiungesse un pizzico di qualità e velocità in impostazione sarebbe perfetto.

Dele-Bashiru - 6

Tanta corsa e strappi, ci si aspettava questo da lui ed è ciò che ha fornito. Al 75' Rovella: 6

Isaksen - 7.5

In questa stagione capitalizza tutto ciò che crea ed in questa partita non è da meno. Palla illuminante di Zaccagni, stop a seguire al bacio e palla nell'angolino. Dà sempre l'idea di essere pericoloso. All'81° Cancellieri: S.V.

Noslin - 6

Fatica un po' a trovare la posizione ideale nei primi minuti. Tanto lavoro sporco e sportellate con la difesa del Torino. Al 70' Pinamonti: 5

Zaccagni - 7.5

Assist illuminante quello che porta al gol di Isaksen. I compagni nei periodi più difficili del match si aggrappano al loro capitano e lui risponde alla grande. Uno dei migliori in campo. Al 70' Gudmundsson: 6

La pagella di Gattuso

Voto: 8

Continua a non sbagliare una scelta. La scelta di schierare Zaccagni dall'inizio paga alla grande. Nonostante un avvio di partita non eccezionale, i suoi danno l'impressione di essere sempre quadrati e soprattutto Squadra.