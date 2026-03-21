Italia, emergenza play-off: il ct Gattuso perde un altro titolare. Il possibile sostituto

Brutte notizie in casa Atalanta: Gianluca Scamacca è costretto a fermarsi ai box. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro, un infortunio che obbliga l'attaccante classe '99 a uno stop forzato. Il centravanti della Dea non potrà quindi scendere in campo nella prossima sfida di campionato contro il Verona, privando la formazione orobica del suo punto di riferimento offensivo proprio in un momento cruciale della stagione.

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Niente Nazionale: addio ai playoff Mondiali

L'infortunio rappresenta un durissimo colpo non solo per il club, ma anche per la Nazionale. Scamacca, che figurava nella lista dei convocati del CT Gattuso, dovrà rinunciare alla chiamata azzurra e saltare i decisivi playoff Mondiali contro l'Irlanda del Nord. Una defezione pesante per l'Italia, che perde fisicità e senso del gol in una sfida da "dentro o fuori" dove ogni dettaglio può fare la differenza per staccare il pass verso la fase finale del torneo.

Emergenza Azzurra: infermeria sempre più piena

Per Gattuso si tratta di una vera e propria emergenza in vista degli impegni di marzo. L'assenza di Scamacca si somma infatti a una lista di indisponibili già preoccupante, che comprende nomi pesanti come Vicario, Vergara e Zaccagni. Con il reparto offensivo e la difesa falcidiati dagli infortuni, il tecnico dovrà ora studiare soluzioni alternative e contare sulla forza del gruppo per superare l'ostacolo e sopperire alla mancanza di pedine fondamentali in questo snodo vitale per il calcio italiano. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, tuttavia, sembra che a sostituire il nerazzurro sarà il biancoceleste Daniel Maldini, che era stato estromesso dalla lista dei convocati.