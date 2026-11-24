Coppa d’Africa 2025, il Tas restituisce il titolo al Senegal dopo la finale col Marocco
La decisione conferma il risultato ottenuto sul campo nella finale del 18 gennaio 2026, disputata a Rabat.
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Il Tas ha stabilito che la Coppa d’Africa 2025 è stata vinta dal Senegal. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, La decisione conferma il risultato ottenuto sul campo nella finale contro il Marocco, .
La decisione del Tas
Il verdetto assegna alla nazionale senegalese la vittoria dell’ultima edizione della competizione.
La finale contro il Marocco
Senegal e Marocco si sono affrontati il 18 gennaio 2026 a Rabat. Il Tas ha confermato l’esito di quella partita.