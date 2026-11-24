Il Tas ha stabilito che la Coppa d’Africa 2025 è stata vinta dal Senegal. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, La decisione conferma il risultato ottenuto sul campo nella finale contro il Marocco, .

La decisione del Tas

Il verdetto assegna alla nazionale senegalese la vittoria dell’ultima edizione della competizione.

La finale contro il Marocco

Senegal e Marocco si sono affrontati il 18 gennaio 2026 a Rabat. Il Tas ha confermato l’esito di quella partita.

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