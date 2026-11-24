Il Giudice sportivo ha inflitto 10.000 euro di ammenda alla Roma per oggetti lanciati dai suoi sostenitori durante la gara e 8.000 euro al Como per il ritardo di circa quattro minuti nell’inizio del secondo tempo. Secondo quanto riportato da Giudice sportivo, Sanzionate anche Fiorentina, Milan, Atalanta, Genoa, Monza, Udinese e Bologna.

Roma e Atalanta: gli oggetti lanciati durante la gara

Alla Roma sono contestati il lancio di tre petardi e di un accendino sul terreno di gioco, oltre a un fumogeno e una bottiglietta di plastica nel recinto di gioco. L’ammenda da 10.000 euro è stata attenuata ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera b) del CGS.

Per l’Atalanta la sanzione è di 4.000 euro. I suoi sostenitori hanno lanciato un accendino sul terreno di gioco e due bottigliette nel recinto di gioco. Anche in questo caso l’ammenda è stata attenuata in base all’articolo 29, comma 1, lettera b) del CGS.

Como, Fiorentina, Milan, Genoa e Monza: le multe per i ritardi

Il Como è stato multato di 8.000 euro a titolo di responsabilità oggettiva per aver provocato ingiustificatamente un ritardo di circa quattro minuti nell’inizio del secondo tempo. Il provvedimento segnala la recidiva reiterata.

Ammende di 5.000 euro ciascuna per Fiorentina e Milan, sempre a titolo di responsabilità oggettiva. La Fiorentina ha causato ingiustificatamente un ritardo di circa due minuti nell’inizio del secondo tempo; il Milan, nella stessa fase della gara, un ritardo di circa tre minuti. Per entrambe è indicata la recidiva.

Il Genoa deve pagare 3.000 euro per aver provocato ingiustificatamente, a titolo di responsabilità oggettiva, un ritardo di circa due minuti nell’inizio del primo tempo. Stessa cifra per il Monza, al quale è contestato un ritardo ingiustificato di circa due minuti nell’inizio della ripresa, sempre a titolo di responsabilità oggettiva.

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