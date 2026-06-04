Gattuso a Formello, le prime indicazioni: centrocampo promosso e recuperi in corso

Rino Gattuso, affiancato dal vice Luigi Riccio, dal team manager Stefan Derkum e dal dirigente Alberto Bianchi, ha iniziato la sua visita a Formello con un sopralluogo nel centro sportivo. Durante il tour ha incontrato personalmente Ivan Provedel e Danilo Cataldi, entrambi impegnati nei rispettivi percorsi di recupero dopo gli interventi chirurgici.

Il portiere friulano prosegue ormai da settimane il lavoro sul terreno di gioco insieme al preparatore Viotti e il suo rientro procede secondo i programmi. Situazione diversa per il centrocampista, che ha scelto di operarsi a Barcellona per eliminare definitivamente i problemi legati alla pubalgia. L'obiettivo è accelerare il percorso di recupero e farsi trovare pronto per il ritiro estivo.

Gattuso osserva Provedel e Cataldi: recuperi monitorati a Formello

Nel frattempo, come riportato da Il Messaggero, arrivano segnali positivi anche da Nicolò Rovella, che dovrebbe presentarsi nelle migliori condizioni fisiche all'inizio della preparazione. Inoltre, Gattuso sarebbe rimasto colpito dalle prestazioni offerte da Patric nel ruolo di vertice basso del centrocampo, una soluzione che potrebbe rappresentare un'opzione importante nel corso della stagione.

Anche per questo motivo il nuovo allenatore considera attualmente il reparto centrale come quello più completo dell'organico. Una valutazione influenzata sia dalla volontà della società di valorizzare ulteriormente Dele-Bashiru, sia dalle caratteristiche dei giocatori già presenti in rosa.

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L'idea di partenza resta quella di sviluppare il gioco attraverso il 4-3-3, sistema che dovrebbe rappresentare la base tattica della nuova Lazio. Tuttavia non sono escluse evoluzioni verso moduli più offensivi come il 4-2-3-1 oppure il 4-3-1-2, soluzioni che consentirebbero una maggiore presenza nella metà campo avversaria.

Naturalmente il mercato potrebbe modificare gli scenari. Qualora dovessero arrivare proposte concrete per Belahyane, il club sarebbe chiamato a valutare un eventuale innesto nel reparto. Si tratta però di riflessioni che verranno approfondite nelle prossime settimane, seguendo l'evoluzione delle trattative e delle esigenze tecniche della squadra.