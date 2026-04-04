Mirra: "La Lazio ha 5-6 elementi per ripartire. Isaksen? Mi aspettavo questa esplosione ma..."

Vincenzo Mirra ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei riguardo il periodo della Lazio e la gara contro il Parma.

Di solito, dopo la sosta, chi ha più nazionali è penalizzato. Stavolta la Lazio, purtroppo, ha un vantaggio perché non ha nulla da chiedere, è mentalmente rilassata visti anche gli ultimi risultati e sta preparando la partita che ci sarà tra 20 giorni, che è lo snodo di tutta la stagione. Incontri il Parma che probabilmente è una delle squadre che sta lottando per non retrocedere che ha raccolto più di quanto ha meritato; alla luce di questo non credo la Lazio possa avere grossi problemi, a meno che non incappi in una gara sbagliata.