Lazio verso la Juve, Cancellieri rassicura i tifosi: chi può recuperare

Dopo il riposo, la Lazio torna ad allenarsi a Formello. Cancellieri spera di esserci a Torino, mentre Rovella e Marusic attendono gli accertamenti.

Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball

La Lazio si prepara a tornare al lavoro dopo il secondo e ultimo giorno di riposo. Gli allenamenti riprenderanno domani mattina a Formello, in vista della trasferta contro la Juve all’Allianz Stadium. Dopo la gara con il Milan all’Olimpico, sarà il secondo snodo cruciale di questo avvio di stagione.

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Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Gattuso vuole «continuare a sorprendere» e spera di ritrovare presto alcuni giocatori. Il primo nome è quello di Cancellieri, che il tecnico conta di rivedere già alla ripresa.

Cancellieri punta alla trasferta contro la Juve

L’esterno si è fermato durante la sosta a Ibiza per un incidente che gli è costato quindici punti di sutura. Presente in tribuna all’Olimpico, all’uscita dallo stadio ha rassicurato i tifosi sulla possibilità di recuperare in tempo per la partita di Torino.

Rovella e Marusic aspettano gli accertamenti

Per Rovella e Marusic non c’è intenzione di forzare i tempi. Potranno tornare a disposizione ed entrare nella lista dei convocati soltanto se gli accertamenti di oggi offriranno ampie garanzie. Cataldi e Dele-Bashiru, già in panchina contro il Monza, saranno invece regolarmente a disposizione.

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