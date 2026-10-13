Lazio verso la Juve, Cancellieri rassicura i tifosi: chi può recuperare

La Lazio si prepara a tornare al lavoro dopo il secondo e ultimo giorno di riposo. Gli allenamenti riprenderanno domani mattina a Formello, in vista della trasferta contro la Juve all’Allianz Stadium. Dopo la gara con il Milan all’Olimpico, sarà il secondo snodo cruciale di questo avvio di stagione.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Gattuso vuole «continuare a sorprendere» e spera di ritrovare presto alcuni giocatori. Il primo nome è quello di Cancellieri, che il tecnico conta di rivedere già alla ripresa.

Cancellieri punta alla trasferta contro la Juve

L’esterno si è fermato durante la sosta a Ibiza per un incidente che gli è costato quindici punti di sutura. Presente in tribuna all’Olimpico, all’uscita dallo stadio ha rassicurato i tifosi sulla possibilità di recuperare in tempo per la partita di Torino.

Rovella e Marusic aspettano gli accertamenti

Per Rovella e Marusic non c’è intenzione di forzare i tempi. Potranno tornare a disposizione ed entrare nella lista dei convocati soltanto se gli accertamenti di oggi offriranno ampie garanzie. Cataldi e Dele-Bashiru, già in panchina contro il Monza, saranno invece regolarmente a disposizione.

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