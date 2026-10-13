Lazio-Juventus, tre possibili recuperi per Gattuso: chi può tornare

La Lazio prepara la partita contro la Juventus con tre possibili recuperi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Matteo Cancellieri è atteso al ritorno in campo domani. Ci sono buone possibilità di rivedere anche Marusic e Rovella. Gattuso dovrà invece fare a meno di Gudmundsson.

Lazio-Juventus dopo il successo sul Monza

I biancocelesti arrivano alla sfida di domenica, in programma alle 20.45, dopo la vittoria contro il Monza. Un risultato che ha portato la Lazio al primo posto insieme all'Inter e che dà ulteriore peso al confronto con la Juventus.

Cancellieri atteso in campo, chance per Marusic e Rovella

Il rientro più vicino è quello di Cancellieri, previsto per domani. Anche per Marusic e Rovella ci sono buone possibilità di tornare a disposizione. Nell'ultimo report, diffuso qualche giorno fa, i tre risultavano impegnati nel recupero dai rispettivi infortuni e nella ripresa dell'attività fisica.

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