Stadio Flaminio, Abodi frena: "Fuori dagli Europei 2032, ma c'è una nuova ipotesi"

Il futuro dello Stadio Flaminio continua a essere al centro dell'attenzione. Arriva infatti un aggiornamento importante direttamente dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che ha fatto chiarezza sul ruolo dell'impianto in vista degli Europei 2032.

Secondo Abodi, il Flaminio non farà parte degli stadi destinati a ospitare le partite della manifestazione continentale. Resta però aperta un'altra possibilità che riguarda il torneo.

Flaminio fuori dagli stadi di gara per Euro 2032

Il ministro ha spiegato che "lo stadio Flaminio della Lazio non rientra negli stadi di gara per gli Europei del 2032". Ha però precisato che l'impianto potrebbe essere utilizzato per gli allenamenti delle squadre partecipanti.

Abodi, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, ha inoltre sottolineato che la situazione non può restare invariata ancora a lungo: "Non credo possa restare altri mesi così, si dovrà trovare una destinazione".

Abodi e Gualtieri sul futuro dello stadio

Nel suo intervento, il ministro ha ricordato anche una scadenza importante: entro l'8 agosto è fissato il termine per il pubblico interesse, passaggio che definirà il percorso futuro del Flaminio.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha confermato come il progetto sia già avviato: "Per il progetto Flaminio c'è una procedura in corso. Stiamo procedendo con lo stesso impegno, ma siamo in una fase antecedente perché è partito dopo rispetto a quello della Roma".