Lazio, il punto sugli infortunati

La Lazio continua la preparazione senza particolari emergenze. Dopo la seconda amichevole contro la Flaminia Civita Castellana, arrivano segnali incoraggianti dall'infermeria: Cataldi e Isaksen stanno proseguendo il loro percorso di recupero e potrebbero rivedersi presto con il resto del gruppo.

Al momento, infatti, non si registrano stop gravi. I due calciatori stanno seguendo il protocollo riabilitativo dopo gli interventi per pubalgia e il loro rientro sembra avvicinarsi, anche se sarà necessario rispettare i tempi di recupero senza alcuna forzatura.

La prudenza resta la linea guida dello staff medico, che vuole evitare ricadute prima del definitivo reinserimento in gruppo.

Lazio, il punto sull'infermeria: Cataldi e Isaksen migliorano

Entrambi, come riportato da Il Corriere dello Sport, sono reduci da un'operazione per pubalgia e stanno completando il programma previsto. Il loro recupero procede positivamente e il ritorno agli allenamenti con i compagni potrebbe arrivare a breve.

Situazione diversa per Patric e Gigot, i due difensori che finora non hanno ancora garantito continuità fisica a Gattuso. Lo spagnolo non si è mai allenato dall'inizio della preparazione, mentre il francese si è fermato nuovamente a causa di dolori riconducibili ai problemi accusati negli ultimi dodici mesi, tra cui quello al soleo. Al momento non sta reggendo i carichi di lavoro.

Nuno Taveres: le ultime sul suo infortunio

Anche Nuno Tavares è ai box per un'infiammazione al ginocchio. Il portoghese ha ripreso a correre da qualche giorno e il ritorno in gruppo dovrebbe avvenire a breve.