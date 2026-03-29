Tudor-Tottenham: divorzio immediato tra club e tecnico

Annata nera quest'anno per il Tottenham, che rischia seriamente di salutare la Premier League per retrocedere in Championship. Nemmeno il cambio di allenatore ha portato ad un cambio di rotta fondamentale per invertire il trend negativo. Igor Tudor ha raccolto solo risultati deludenti e la separazione è stata inevitabile. Il divorzio tra club londinese ed allenatore croato è stato riportato da Fabrizio Romano tramite i suoi canali social.

Il link social di Romano su Tudor

L'arrivo di Tudor al Tottenham

Separazione consensuale tra Tottenham e Tudor. L'arrivo del tecnico croato è avvenuto il 14 febbraio. Per lui le difficoltà sono state evidenti fin dalle prime partite e per fare vedere il suo operato ha avuto solo sette possibilità in panchina.