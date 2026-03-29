Alvini e il percorso da allenatore ispirandosi a Sarri
L'allenatore si racconta e ricorda la sua tesi a Coverciano su Sarri
Allenatore classe 1970, attualmente impegnato sulla panchina del Frosinone: Massimiliano Alvini, racconta ai microfoni di Cronache di Spogliatoio il suo percorso da allenatore. Un ruolo nato con l'ispirazione dedicata a Maurizio Sarri con un inizio nato proprio in Toscana. Al momento, Alvini, sta ottenendo ottimi risultati con il suo Frosinone, ovvero, terzo posto nella classifica di Serie B e a solo tre lunghezze dalla capolista, il Venezia.
Il link social con le parole di Alvini
Le altre panchine di Alvini
Una carriera umile, fatta di campi di bassa serie che ti insegnano l'essenza del calcio, proprio come capitato a Maurizio Sarri. Nella sua carriera probabilmente il punto più alto è quello attuale con il Frosinone. Massimiliano Alvini però ha ricoperto il ruolo di allenatore anche in piazze importanti come Albinoleffe, Reggiana.