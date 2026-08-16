Coppa Italia | Lazio-Mantova, le probabili formazioni

Le probabili scelte di formazioni di Gennaro Gattuso e Francesco Modesto

Ginevra Sforza /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
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Tutto pronto per l'esordio stagionale della Lazio di Gattuso. Questa sera i biancocelesti ospiteranno il Mantova per i 32esimi di finale di Coppa Italia, in un match da dentro e fuori. Un debutto che dovrà iniziare con il piede giusto per dare i primi segnali positivi, anche in vista del match inaugurale in campionato contro il Bologna, previsto per lunedì 24 agosto alle 18:30.

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A poche ore dal fischio d'inizio di Lazio-Mantova, in programma alle ore 21:15 all'Olimpico di Roma, di seguito le probabili formazioni di Gattuso e Modesto. 

La probabile formazione di Gattuso

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Provstgaard, Doekhi, Pedraza; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Noslin, Ratkov, Zaccagni. Allenatore: Gattuso

Le probabili scelte del Mantova

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Meroni, Cella, Castellini; Silva, Trimboli, Ignacchiti, Keita; Ilie, Ruocco; Gliozzi. Allenatore: Modesto

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