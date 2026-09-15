Icardi: il suo futuro non sarà alla Lazio

Dopo le varie voci di mercato, il futuro di Icardi è lontano dalla Lazio

Ci sono state varie voci di mercato sulle possibili trattive tra Icardi e la Lazio. Si è parlato di un possibile accordo riguardo il suo ingaggio, nonostante ci fosse l'interesse di vari club di Premier League, compreso l'Everton. Il futuro di Icardi è ancora da definire, ma il calciatore argentino, rimasto ancora senza squadra, non diventerà un giocatore della Lazio. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, non si è mai raggiunto un accordo vicino alla concretizzazione.

Con le cessioni in prestito di Ratkov e Dia si è liberato il posto per l'ex Sassuolo

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del quotidiano, Gattuso sarebbe stato titubante per quanto riguarda la questione Icardi. Il tecnico ha preso una decisione un mese fa e da quel momento non ci sono mai stati segnali di un cambio idea. C'è stato spazio per l'inserimento in rosa di Pinamonti, grazie al posto liberato dalla doppia cessione in prestito di Ratkov, al Levante, e Dia, al Rennes. E poi tra un anno si vedrà se il loro riscatto diventerà obbligatorio. Gattuso crede nelle qualità di Pinamonti, convinto che le difficoltà iniziali siano dovute al miglioramento della condizione atletica. L’estate non gli ha permesso di presentarsi a Formello in uno stato di forma ottimale. La contusione alla caviglia ha compromesso anche la preparazione per il match contro il Milan.