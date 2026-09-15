Sabato la sfida contro il Venezia, sensazioni positive per il recupero di Doekhi

Dopo l'addio di Gila e Romagnoli, le gerarchie in difesa sono ancora da stabilire. Gattuso è partito con Doekhi e Provstgaard, che sono stati titolari nelle prime quattro partite ufficiali: l'esordio in Coppa Italia e le prime tre giornate di Campionato. Rimasto svincolato, a fine mercato si è aggiunto anche Diogo Leite. Sutalo ha trovato spazio nella quarta giornata di Campionato contro il Milan, grazie allo stop di Doekhi. Il difensore è infatti stato operato alla mano per uno scontro nell'allenamento di giovedì. L'ex Ajax ha così fatto il suo esordio e nel finale anche il nuovo arrivato, Diogo Leite, ha avuto la possibilità di scendere in campo. È stato costretto a muoversi sul centrodestra per mancanza di alternative. Si giocherà il posto con Provstgaard, per piede e posizione.

Doekhi prova a recuperare per il match a Venezia

Questo sabato la Lazio giocherà la quinta giornata di Campionato contro il Venezia. In vista della partita, Doekhi cerca di recuperare dal suo intervento di osteosintesi. Sento quanto raccolto da Il Corriere dello Sport, sono sensazioni positive per il suo rientro per la gara al Penzo. Naturalmente l’olandese potrà giocare grazie all'utilizzo di un tutore protettivo. Infortuni simili, in passato, erano già capitati a Lazzari e Murgia: entrambi erano riusciti a tornare in campo nel giro di pochi giorni. Le prove tattiche per Venezia si svolgeranno tra domani e giovedì. Sono previste da domani fino alla rifinitura delle sedute di allenamento mattutine.

Il dubbio

Al momento solo Provstgaard sembra avere un posto sicuro fin dall'inizio in difesa. Ma il rendimento farà la differenza. Di partenza Gattuso schiererà un centrale di piede destro e uno mancino per formare la coppia di riferimento.