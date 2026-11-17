La Juventus prepara un'offerta da 40 milioni di euro per Kenneth Taylor a gennaio, ma la Lazio non vuole cederlo durante l'inverno. i bianconeri seguono il centrocampista olandese dall'estate e puntano ad anticipare la concorrenza inglese. Lotito e Fabiani hanno garantito a Gattuso che non partiranno giocatori importanti, soprattutto se il mercato in entrata resterà bloccato.

L'offerta della Juve e la posizione della Lazio

La Lazio ha acquistato Taylor meno di dieci mesi fa per meno di 17 milioni di euro. Una cessione a 40 milioni produrrebbe una plusvalenza, anche tenendo conto del 10% che spetta ancora all'Ajax.

La linea del club sulle cessioni invernali è riassunta nella risposta «se ne parla a giugno», ribadita agli agenti che stanno presentando offerte per altri giocatori. Tra queste c'è una proposta del Brentford da 25 milioni per Isaksen. Per Taylor, Brighton e Bournemouth guardano a giugno, mentre la Juve vorrebbe muoversi già a gennaio.

Conta anche la volontà del calciatore. Taylor guadagna 1,7 milioni di euro e la Juventus gli offrirebbe il doppio. Il suo accordo prevede inoltre un premio fedeltà di 190mila euro per ogni sessione di mercato trascorsa alla Lazio: il primo assegno è arrivato a settembre, il secondo potrebbe arrivare a febbraio.

Il premio e l'attuale primo posto della Lazio sono incentivi a restare, ma Taylor, a 24 anni, ha grandi ambizioni e ha risentito dell'ultima esclusione dalla nazionale olandese. Il ct Xavi ha richiamato la concorrenza e i ritorni di Kluivert e De Jong, lasciando aperta la porta. Il colpo rimediato al Maradona non dovrebbe impedirgli di giocare sabato contro il Lecce, alla ripresa del campionato.

Il rendimento di Taylor

A Roma il centrocampista è cresciuto. Contro Cagliari e Napoli ha recuperato palloni, accompagnato le ripartenze e partecipato alla costruzione del gioco. Ha segnato il gol decisivo a Parma e, contro il Sassuolo, ha realizzato una rete e fornito un assist. Sa inserirsi, rifinire e contrastare; con Belahyane e Frattesi ha contribuito al funzionamento del centrocampo.

Pochi mesi fa sulla sua permanenza pesavano i primi sei mesi a Roma, l'addio di giocatori importanti, il mercato a saldo zero, le ambizioni ridimensionate e motivi personali e sentimentali. Poi sono arrivati le vittorie e la fiducia, e Taylor è diventato un leader della Lazio.

Gattuso ha espresso così la volontà di non perdere i suoi giocatori a gennaio: «Spero che a gennaio nessuno venga nel mio ufficio. Potrei chiudere la porta a chiave».