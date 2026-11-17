Nicolò Rovella si avvicina al rientro con la Lazio: nell’amichevole contro il Mgarr ha giocato 68 minuti, superando un test importante dopo l’infortunio. Gennaro Gattuso dovrà però gestirne l’impiego con gradualità, a partire dalla prossima partita di campionato contro il Lecce.

Rovella, 68 minuti nell’amichevole contro il Mgarr

Il centrocampista classe 2001 era fermo per l’infortunio riportato il 30 agosto, che lo ha tenuto fuori per buona parte di questo inizio di stagione. La presenza in campo contro il Mgarr, nell’amichevole disputata nei giorni scorsi, ha dato a Gattuso un’indicazione sulle sue condizioni.

Per Rovella, i 68 minuti giocati rappresentano un passaggio significativo nel percorso verso il rientro. Il centrocampista può ora tornare a mettere minuti nelle gambe, senza accelerare i tempi del suo impiego.

Contro il Lecce probabile una gestione graduale

Gattuso dovrebbe usare prudenza nella prossima sfida di campionato tra Lazio e Lecce. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è molto probabile che l’ex centrocampista della Juventus non parta dall’inizio.

Il piano è aumentare progressivamente il suo minutaggio. L’allenatore conosce il valore di Rovella, ma intende gestirne il ritorno in campo dopo il lungo periodo di assenza.

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