Bologna, 13 punti in sei gare con Palladino: meglio soltanto la Lazio

Tredici punti in sei giornate: nel periodo considerato dall’arrivo di Raffaele Palladino, il Bologna avrebbe il secondo rendimento del campionato. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, Davanti ai rossoblù ci sarebbe soltanto la Lazio. Il confronto riguarda le ultime sei gare, non la classifica complessiva di Serie A, nella quale il Bologna deve ancora recuperare terreno per avvicinarsi alle posizioni europee.

Il rendimento del Bologna con Palladino

Subentrato a Domenico Tedesco sulla panchina rossoblù, Palladino ha dato continuità ai risultati di una squadra che nella prima parte della stagione aveva faticato a trovare una propria identità. I 13 punti del periodo preso in esame equivalgono a 2,16 punti a partita, un passo superato soltanto da quello della formazione biancoceleste.

Sei gare restano un intervallo limitato per formulare valutazioni definitive. Il rendimento, però, descrive il cambio di passo del Bologna e la sua maggiore capacità di raccogliere punti. Al dato si accompagnano prestazioni convincenti e successi che hanno segnato le ultime settimane dei rossoblù.

Dal successo contro il Milan alla rimonta sul Monza

Tra le vittorie spicca il 4-2 a San Siro contro il Milan: per i rossoneri è stata fin qui l’unica sconfitta in Serie A. Il Bologna ha poi completato sabato sera la rimonta contro il Monza, mettendo fine al digiuno di successi in casa.

Il percorso di Palladino era iniziato con il pareggio contro il Torino e la sconfitta con l’Inter, risultati che non avevano portato una svolta immediata. Da Lecce in avanti, secondo la successione riportata, i rossoblù hanno raccolto quattro vittorie e un pareggio nelle cinque gare successive. Le ultime tre uscite si sono chiuse tutte con un successo.

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