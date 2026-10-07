Pedro appende gli scarpini al chiodo: "Grazie calcio per avermi reso così felice"

Finisce un'era per il calcio europeo: Pedro ha annunciato l'addio al calcio giocato. Dopo l'ultima stagione con la maglia laziale sulle spalle, l'attaccante ex Barcellona ha comunicato questa scelta attraverso i propri canali social, con un video che ripercorre le principali tappe della sua carriera, tra cui anche la Lazio.

Non è passata inosservata la mancata menzione della Roma nel video, squadra per la quale ha vestito la maglia prima di approdare in biancoceleste.

Un eterno campione che ha segnato la storia moderna del calcio in Europa: campione del mondo e d'Europa con la sua Spagna, vincitore di tre Champions League e un'Europa League, tra le altre. Un vero e proprio fuoriclasse, capace di scrivere la storia anche con la Lazio, firmando 39 gol e 19 assist in 209 presenze.

Il messaggio social

Penso che sia il momento giusto.

Il momento di fare un passo avanti e iniziare un nuovo capitolo nella mia vita.

Sono orgoglioso di aver vissuto il mio sogno e a tutte le persone che sono state al mio fianco per renderlo realtà.

Grazie calcio per avermi reso così felice.

Il video social