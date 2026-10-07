Lazio-Monza, svelato l'arbitro del match

Terminata la sosta per gli impegni delle nazionale, torna finalmente la Serie A. A pochi giorni dal prossimo impegno di campionato a cui è chiamata la Lazio, l'AIA ha svelato la designazione arbitrale presente per la sfida contro il Monza, in programma domenica pomeriggio alle ore 15:00.

La designazione di Lazio-Monza

L'AIA ha affidato la direzione della gara tra Lazio e Monza, sfida valida per la 6° giornata di Serie A, all'arbitro Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Bahri e Moro. Il quarto uomo ufficiale sarà invece Mariani. Al VAR sarà presente Di Paolo con Volpi all'AVAR.