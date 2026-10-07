Marusic in dubbio per il Monza: i test decisivi e il dato sugli spalti

Marusic e Cancellieri, convocazione ancora in dubbio

Marusic ha lavorato ancora a parte e rischia di non essere disponibile contro il Monza. Anche Cancellieri si è allenato separatamente: per entrambi resta aperta la possibilità di una convocazione in extremis per la sfida contro la squadra di Juric. Saranno decisive le sedute mattutine di oggi e domani, seguite dalla rifinitura di sabato pomeriggio.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, alla ripresa di ieri pomeriggio Gattuso ha ritrovato i nazionali Isaksen, Provstgaard, Mandas, Tavares, Taylor e Frattesi. Dall’infermeria, però, non arrivano soltanto buone notizie.

Cataldi punta la Juve, Rovella procede senza rischi

Gudmundsson è ai box e salterà il Monza, così come Cataldi, che punta alla partita con la Juve. Più indietro Rovella: sta aumentando chilometri e velocità nella corsa, senza forzare. Il grande ex di turno può sperare, al massimo, in una convocazione simbolica, come quelle ricevute da Cataldi contro Milan e Venezia.

Il ristabilito Dele-Bashiru ha iniziato la settimana in gruppo secondo programma. Domenica sarà l’unica possibile alternativa a partita in corso a centrocampo. Confermato anche il recupero anticipato di Filipe Bordon, classe 2005: era stato operato a fine luglio per la frattura al metatarso riportata durante il ritiro con la prima squadra.

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