Amorim e Milan: c'è la firma

Rubén Amorim è il nuovo allenatore del Milan

Alisia Cerqua /
Ruben Amorim
Photo by Carl Recine

Il Milan ha un nuovo allenatore 

Come riportato da Nicolò Schira, Ruben Amorim è ufficialmente il nuovo allenatore dell'AC Milan. Ha firmato con i rossoneri un contratto da 4 milioni l'anno fino al 2029. 

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Controfirma della società 

Ruben Amorim ha esordito come allenatore sulla panchina del Casa Pia, in terza serie portoghese, a soli 33 anni. Dopo l'ultima esperienza al Manchester United, l'ex calciatore portoghese arriva per la prima volta in Italia. Si aspetta solo la controfirma della società. 

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