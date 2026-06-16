Amorim e Milan: c'è la firma
Rubén Amorim è il nuovo allenatore del Milan
Photo by Carl Recine
Il Milan ha un nuovo allenatore
Come riportato da Nicolò Schira, Ruben Amorim è ufficialmente il nuovo allenatore dell'AC Milan. Ha firmato con i rossoneri un contratto da 4 milioni l'anno fino al 2029.
Controfirma della società
Ruben Amorim ha esordito come allenatore sulla panchina del Casa Pia, in terza serie portoghese, a soli 33 anni. Dopo l'ultima esperienza al Manchester United, l'ex calciatore portoghese arriva per la prima volta in Italia. Si aspetta solo la controfirma della società.