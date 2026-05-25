Calciomercato Lazio, Alessio Romagnoli verso l'addio: due strade pronte per il difensore

In casa Lazio è tempo di cambiamenti radicali e la posizione di Alessio Romagnoli è sempre più incerta. Il difensore era vicino all'addio già lo scorso gennaio, quando i rapporti tesi con la dirigenza biancoceleste avevano spinto il centrale a guardarsi intorno. Con la stagione appena conclusa e l'imminente addio di Maurizio Sarri, la permanenza di Romagnoli a Roma appare oggi molto complicata.

Il Qatar resta una pista calda

Il mercato mediorientale continua a rappresentare un'opzione concreta per il futuro dell'ex rossonero. L'Al-Sadd, che era arrivato a un passo dal suo acquisto già durante la sessione invernale, rimane in agguato. Il club qatariota potrebbe tornare alla carica nelle prossime settimane, forte dell'interesse mai sopito e della volontà del giocatore di chiudere il capitolo laziale.

L'ipotesi Atalanta con Sarri

Nelle ultime ore è emersa una suggestione tutta italiana riportata da Il Messaggero: la possibilità di una reunion tra Romagnoli e Maurizio Sarri. Se il tecnico dovesse approdare sulla panchina dell’Atalanta, avrebbe già espresso l’intenzione di portare il difensore con sé a Bergamo. Una pista intrigante che potrebbe cambiare radicalmente le prospettive di mercato del giocatore nelle prossime settimane.