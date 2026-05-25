Calciomercato Lazio, Alessio Romagnoli verso l'addio: due strade pronte per il difensore
Con la finestra di mercato estivo che sta per aprirsi, Alessio Romagnoli si trova davanti ad un bivio, ecco le sue due opzioni
In casa Lazio è tempo di cambiamenti radicali e la posizione di Alessio Romagnoli è sempre più incerta. Il difensore era vicino all'addio già lo scorso gennaio, quando i rapporti tesi con la dirigenza biancoceleste avevano spinto il centrale a guardarsi intorno. Con la stagione appena conclusa e l'imminente addio di Maurizio Sarri, la permanenza di Romagnoli a Roma appare oggi molto complicata.
Il Qatar resta una pista calda
Il mercato mediorientale continua a rappresentare un'opzione concreta per il futuro dell'ex rossonero. L'Al-Sadd, che era arrivato a un passo dal suo acquisto già durante la sessione invernale, rimane in agguato. Il club qatariota potrebbe tornare alla carica nelle prossime settimane, forte dell'interesse mai sopito e della volontà del giocatore di chiudere il capitolo laziale.
L'ipotesi Atalanta con Sarri
Nelle ultime ore è emersa una suggestione tutta italiana riportata da Il Messaggero: la possibilità di una reunion tra Romagnoli e Maurizio Sarri. Se il tecnico dovesse approdare sulla panchina dell’Atalanta, avrebbe già espresso l’intenzione di portare il difensore con sé a Bergamo. Una pista intrigante che potrebbe cambiare radicalmente le prospettive di mercato del giocatore nelle prossime settimane.