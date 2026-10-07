Lazio, quanto è costato Motta? La cifra nel bilancio del club

Il cartellino di Edoardo Motta è costato alla Lazio 1,024 milioni di euro. La cifra emerge dal bilancio pubblicato dal club, che riporta anche un contratto di cinque anni per il portiere arrivato a gennaio dalla Reggiana.

Da vice Provedel subito in campo

Motta era arrivato come secondo di Provedel, ma si è ritrovato subito a giocare. Il giovane portiere ha risposto presente.

Il ritorno al ruolo di secondo

Dopo essere stato chiamato in causa, Motta è tornato nel ruolo di secondo portiere, questa volta alle spalle di Christos Mandas.

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