Lazio, quanto è costato Motta? La cifra nel bilancio del club

La Lazio ha speso 1,024 milioni di euro per il cartellino del portiere arrivato a gennaio dalla Reggiana. Motta ha firmato per cinque anni.

Photo by Marco Luzzani/Getty Images via Onefootball
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Il cartellino di Edoardo Motta è costato alla Lazio 1,024 milioni di euro. La cifra emerge dal bilancio pubblicato dal club, che riporta anche un contratto di cinque anni per il portiere arrivato a gennaio dalla Reggiana.

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Da vice Provedel subito in campo

Motta era arrivato come secondo di Provedel, ma si è ritrovato subito a giocare. Il giovane portiere ha risposto presente.

Il ritorno al ruolo di secondo

Dopo essere stato chiamato in causa, Motta è tornato nel ruolo di secondo portiere, questa volta alle spalle di Christos Mandas.

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