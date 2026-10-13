Frattesi alla Lazio, dal no al Napoli ai numeri dell’affare: cosa è cambiato
Il centrocampista è arrivato dall’Inter nell’agosto 2026. Il confronto tra le richieste al Napoli e i costi dell’operazione con la Lazio.
Davide Frattesi è arrivato alla Lazio dall’Inter nell’agosto 2026 con la formula del prestito oneroso e del diritto di riscatto. Secondo quanto riportato da Areanapoli, Per il centrocampista, seguito a lungo anche dal Napoli, le condizioni dell’operazione sono state diverse dalle cifre discusse in precedenza con il club azzurro.
Frattesi alla Lazio: il rendimento con Gattuso
Dopo il trasferimento, il rendimento di Frattesi con Gennaro Gattuso, allenatore dei biancocelesti, è stato molto positivo. Il centrocampista ha trovato alla Lazio una nuova fase della propria carriera dopo l’esperienza all’Inter.
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La trattativa con il Napoli e la richiesta dell’Inter
Aurelio De Laurentiis aveva chiesto Frattesi all’Inter in più occasioni, senza riuscire a chiudere la trattativa. Il Napoli era arrivato a offrire 20 milioni di euro, ma la proposta non aveva convinto il club nerazzurro.
La richiesta di Giuseppe Marotta al presidente del Napoli era di 30 milioni di euro: una cifra superiore di 10 milioni rispetto all’offerta azzurra.
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