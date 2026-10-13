"Lazio? C'è chi spera che perda": botta e risposta Di Giovambattista-Vocalelli sulla tifoseria

Di Giovambattista e Vocalelli hanno avuto un duro scontro a RadioRadio riguardante il tifo biancoceleste

Le parole Di Giovambattista a Radio Radio

Affossando la Lazio si affossa Lotito.Questa è l'equazione, non prendiamoci in giro. Molti laziali si percepisce che non siano proprio felici.

L'intervento di Vocalelli

Questo mi sembra non solo sbagliato ma anche offensivo nei confronti dei tifosi della Lazio. Sono gli stessi che andranno in 5-6 mila a Torino, che sono andati a Bologna, non credo vadano lì sperando che la Lazio perda.

La risposta di Giovambattista