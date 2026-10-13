"Lazio? C'è chi spera che perda": botta e risposta Di Giovambattista-Vocalelli sulla tifoseria

Di Giovambattista e Vocalelli hanno avuto un duro scontro a RadioRadio riguardante il tifo biancoceleste

Michelle De Angelis /
Lazio
Lazio - Depositphotos

Di Giovambattista e Vocalelli hanno avuto un duro scontro a RadioRadio riguardante il tifo biancoceleste

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le parole Di Giovambattista a Radio Radio

Affossando la Lazio si affossa Lotito.Questa è l'equazione, non prendiamoci in giro. Molti laziali si percepisce che non siano proprio felici.

L'intervento di Vocalelli 

Questo mi sembra non solo sbagliato ma anche offensivo nei confronti dei tifosi della Lazio. Sono gli stessi che andranno in 5-6 mila a Torino, che sono andati a Bologna, non credo vadano lì sperando che la Lazio perda.

La risposta di Giovambattista

Quelli sono una piccolissima parte, però (...) Io non mi auguro che perda, qualcun altro sì.

Serie A, Tavares guida i difensori: chi sale e chi esce dalla top 5
Incubo per Gulácsi: rapina a mano armata in casa, il portiere salta il Napoli