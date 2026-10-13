"Lazio? C'è chi spera che perda": botta e risposta Di Giovambattista-Vocalelli sulla tifoseria
Di Giovambattista e Vocalelli hanno avuto un duro scontro a RadioRadio riguardante il tifo biancoceleste
Lazio - Depositphotos
Di Giovambattista e Vocalelli hanno avuto un duro scontro a RadioRadio riguardante il tifo biancoceleste
Le parole Di Giovambattista a Radio Radio
Affossando la Lazio si affossa Lotito.Questa è l'equazione, non prendiamoci in giro. Molti laziali si percepisce che non siano proprio felici.
L'intervento di Vocalelli
Questo mi sembra non solo sbagliato ma anche offensivo nei confronti dei tifosi della Lazio. Sono gli stessi che andranno in 5-6 mila a Torino, che sono andati a Bologna, non credo vadano lì sperando che la Lazio perda.
La risposta di Giovambattista
Quelli sono una piccolissima parte, però (...) Io non mi auguro che perda, qualcun altro sì.