La moviola di Lazio-Parma: Marcenaro impreciso negli episodi

Lazio e Parma si dividono la posta in palio al termine dei 90'. Una partita che parte con ritmi notevolmente bassi sbloccata dalla squadra ospite, che poi pensa a chiudere tutti gli spazi fino al gol di Noslin che riporta la gara in equilibrio ad un quarto d'ora dal termine. La direzione di gara di Marcenaro lascia notevoli dubbi soprattutto per quello che è stato l'andamento della gara non mostrando mai sicurezza nelle scelte e perdendosi anche più di qualche episodio.

La moviola di Lazio-Parma

Il primo intervento su cui Marcenaro è chiamato a decidere accade al 24' con la Lazio che reclama un calcio di rigore: Maldini si libera su Circati e cade in area, l'arbitro fischia fallo in attacco per il tocco con la mano in caduta dell'attaccante biancoceleste. Dal replay si vede che il tocco basso tra le gambe dei due calciatori c'è stato, ma è più Maldini che allarga prima il piede verso Circati colpendolo. Al 26' Marcenaro estrae il primo cartellino giallo nei confronti Strefezza per un brutto pestone ai danni di Cataldi, che si era già liberato del pallone. La seconda sanzione della partita arriva sempre all'indirizzo degli ospiti al 31' per un fallo di Pellegrino sulla trequarti campo con una dinamica molto simile all'intervento da giallo di qualche minuto prima di Strefezza.

L'analisi del secondo tempo

Nella prima parte di ripresa qualche episodio dubbio fa rumoreggiare i dieci mila presenti allo Stadio Olimpico, che avvertono le incertezze di Marcenaro. Al 76' arriva il pareggio della Lazio grazie a Noslin, tutto regolare. All'82° il direttore di gara viene richiamato al monitor per un tocco di braccio di Tavares figlio però di una spinta precedente di Pellegrino. Dopo il consulto Marcenaro spiega come la posizione dello stesso Pellegrino sia però in fuorigioco attivo. Dopo pochi minuti arrivano violente proteste della Lazio per un contatto alto in area tra Lazzari e Britschgi, ritenuto troppo lieve per il penalty; nel parapiglia che ne scaturisce Noslin riceve un cartellino giallo per proteste. Nel recupero manca un lapalissiano calcio d'angolo per la Lazio, sintomo che non sia stata la miglior serata di Marcenaro, troppo impreciso negli episodi.