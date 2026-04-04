Lazio-Parma, Delprato: "Pareggio? Risultato giusto contro una squadra così forte"

Enrico Delprato è intervenuto ai microfoni di Dazn e Sky Sport al termine dell'incontro Lazio-Parma.

Sicuramente un punto molto importante, c’è rammarico per non aver portato a casa i tre punti. Alla fine probabilmente il pareggio è il risultato più giusto, però è arrivato così, alla fine. Non era facile contro una squadra forte, prendiamo le cose positive. Salvezza? Non facciamo calcoli, cerchiamo di pensare una partita alla volta. Tutte le gare sono difficili, lo dimostra la sfida contro la Cremonese. Dobbiamo esser bravi a ripartire col piede gusto, dando continuità a questo pareggio.

