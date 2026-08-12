Lazio-Frattesi, Fabrizio Romano: “Intesa vicina. Accordo sulla base di…”

Davide Frattesi sarebbe a un passo dal vestire la maglia biancoceleste. Dopo le indiscrezioni delle ultime ore, il centrocampista nerazzurro potrebbe presto trasferirsi nella Capitale laziale e rafforzare il reparto di Gattuso in vista della prossima stagione.

Operazione verso la chiusura

Il profilo di Frattesi era già stato sondato dalla Lazio lo scorso gennaio, senza però arrivare alla fumata bianca. Tuttavia, in questa sessione di mercato, l’operazione potrebbe finalmente concretizzarsi: l’Inter avrebbe dato il via libera alla cessione e, secondo quanto raccolto da Fabrizio Romano, la trattativa sarebbe in chiusura per un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato.

Il post di Romano